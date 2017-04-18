В якутском поселке изъяли более 36 тысяч литров контрафактной водки

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Правоохранители изъяли свыше 36 тысяч литров контрафактного алкоголя у предпринимателя в якутском поселке Батагай с населением 3,6 тысячи человек, сообщает региональный главк МВД.

"В поселке Батагай Верхоянского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Верхоянский" совместно с УФСБ России по республике Саха (Якутия) в гаражном боксе… изъяты 3.711 ящиков алкогольной продукции с признаками контрафактности", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что алкоголь принадлежит ранее судимому за аналогичное преступление 50-летнему местному предпринимателю, у которого отсутствует лицензия на торговлю алкогольной продукцией крепостью более 11%. Всего изъяты 74,97 тысячи бутылок водки общим объемом более 36 тысяч литров, сообщает полиция.

Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.