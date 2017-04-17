В Саратове напавшего на водителя скорой приговорили к обязательным работам

САРАТОВ, 17 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил местного жителя к обязательным работам за избиение водителя "скорой" из-за спора о парковке спецавтомобиля возле дома, куда врачи приехали по вызову, сообщила в понедельник прокуратура области.

Ранее прокуратура сообщила, что, по версии следствия, 23-летний Егор Лукъянов избил водителя "скорой" утром 29 октября 2016 года после того, как девушка-водитель машины, в которой находился Лукъянов, высказала недовольство по поводу парковки "скорой" рядом с ее автомобилем. При этом "скорая" у въезда во двор дома ожидала врачей, ушедших на вызов.

"Прокуратурой поддержано в суде гособвинение по уголовному делу по обвинению Егора Лукъянова в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"… Суд, согласившись с позицией гособвинения, назначил Лукьянову наказание в виде 200 часов обязательных работ", — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Саратовской области было возбуждено еще пять уголовных дела о нападениях в феврале на сотрудников скорой помощи. Так, по данным Следственного комитета, 28 февраля нетрезвый житель Красноармейска, недовольный тем, что его не пустили в реанимацию к брату, избил фельдшера "скорой", а затем ударил по лицу медсестру, которая пыталась вмешаться в конфликт. До этого, по данным СК, 25 февраля муж пациентки саратовской больницы, выражая недовольство при госпитализации супруги, сломал нос фельдшеру "скорой".

По информации следствия, 24 февраля пьяная жительница Энгельса шариковой ручкой ранила в голову фельдшера "скорой". Кроме того, по данным следствия, 11 февраля в Саратове трое местных жителей домогались фельдшера "скорой", прибывшей на вызов к якобы больному. В прокуратуре также сообщали, что 8 февраля 72-летний житель райцентра Турки угрожал убийством фельдшеру "скорой", опасаясь, что тот госпитализирует его сожительницу и ему придется остаться одному.