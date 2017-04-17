ФСБ показала фото задержания одного из организаторов теракта в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (522)

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала фото задержания одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова.

На кадрах видно, что при обыске у подозреваемого изъяли личные вещи, среди которых был найден боевой пистолет.

Как сообщили в ведомстве, после задержания Азимова доставили в Следственный комитет. По имеющейся информации, Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова.

Ранее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых — Шохисту Каримову и Содика Ортикова — задержали в Москве.

Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, погибли 15 человек, среди которых был террорист Акбаржон Джалилов. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.