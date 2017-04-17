МЧС опровергло слухи о пожаре на Останкинской телебашне

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Спасатели Москвы опровергают появившуюся в СМИ информацию о задымлении на Останкинской телебашне: там проводились ремонтные работы, никаких ЧП не было, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

"Никакого возгорания не было, проводились ремонтные работы", — сказал собеседник агентства.

Источник агентства в экстренных службах предположил, что очевидцы могли принять строительную пыль за дым от пожара.

В пресс-службе телецентра "Останкино" РИА Новости также опровергли информацию о задымлении, отметив, что в здании проводились плановые работы.