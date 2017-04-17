В Астрахани годовалый ребенок выпал из окна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Годовалый ребенок скончался в больнице после падения из окна второго этажа жилого дома в Астрахани, следователи проводят проверку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по региону Андрей Хегай.

"Проводится процессуальная проверка по факту выпадения ребенка из окна квартиры. В ходе проверки установлено, что 15 апреля текущего года годовалый мальчик с дивана перелез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна второго этажа квартиры по улице 2-й Дорожной в Кировском районе Астрахани. Позже стало известно, что ребенок скончался в больнице", — пояснил Хегай.

По версии следствия, ребенок некоторое время (в том числе и в момент падения) находился без присмотра: его мать в этот момент занималась на кухне домашними делами. Мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости. По словам представителя СК, ребенок скончался в больнице, а перед этим находился в коме.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнил Хегай.