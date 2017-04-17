В Марий Эл машина съехала в водоем, в числе погибших беременная женщина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Автомобиль съехал в водоем в Марий Эл, в результате чего погибли три человека, среди которых беременная девушка, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По информации МВД, ДТП произошло в понедельник около четырех часов утра в городе Волжске. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, в результате чего машина съехала в природный водоем.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и две пассажирки в возрасте 27 и 30 лет. Предварительно установлено, что 27-летняя девушка находилась на 7-8 месяце беременности", — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.