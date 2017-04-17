Тульские полицейские пытали задержанного, требуя признания в краже

ВОРОНЕЖ, 17 апр — РИА Новости. Тульские следователи возбудили уголовное дело против двоих полицейских ОМВД России по Ясногорскому району, которые, по данным следствия, пытали задержанного, избивая его и стреляя по ногам, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Как считают следователи, 7 апреля 2017 года оперуполномоченные доставили в отдел полиции уроженца Средней Азии, который, по их данным, был причастен к краже, и предложили ему признаться в преступлении.

"Когда мужчина ответил отказом, подозреваемые, надев ему наручники, вывезли на служебной автомашине за пределы Ясногорского района, где подвергли избиению, после чего произвели не менее пяти выстрелов из травматического пистолета по ногам, требуя при этом признаться в краже и сообщить сведения о соучастниках преступления", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина был вынужден признаться в краже, после чего полицейские оформили его явку с повинной. Против полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в свою очередь сообщила, что Главное управление собственной безопасности ведомства начало служебную проверку.

"Руководство ГУСБ МВД России назначило служебную проверку с выездом в регион по фактам противоправных деяний, в которых подозреваются два оперуполномоченных ОУР Отдела МВД России по Ясногорскому району Тульской области", — сказала Волк.

По ее словам, полицейские отстранены от служебных обязанностей. Как подчеркнула Волк, если причастность полицейских к преступлению будет установлена, увольнение грозит не только им, но и руководителям районного отдела МВД "за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения".