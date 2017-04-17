В Коми возбудили дело против водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля "Урал" после ДТП в Коми, в котором погиб водитель автобуса и 18 человек получили травмы, сообщает Следственный комитет России.

Ранее сообщалось о ДТП на автодороге Кослан-Усогорск с участием автобуса и грузовика, при котором погиб водитель автобуса и девять человек пострадали. Источник РИА Новости в свою очередь заявил, что госпитализированы были 19 человек.

"Следственными органами СК РФ по республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля "Урал", подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека… По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 17 апреля текущего года на автодороге Кослан-Усогорск водитель "Урала" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе несовершеннолетние.