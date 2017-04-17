СК возбудил дело против зампредседателя правительства Омской области

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту злоупотребления полномочиями в отношении зампредседателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова по признакам преступления… "злоупотребление должностными полномочиями", — сказала она.

По данным следствия, Гребенщиков, используя свои должностные полномочия, организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 миллионов рублей подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект", зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед госзаказчиком по ранее полученным авансам.

Петренко подчеркнула, что злоупотребление должностными полномочиями Гребенщиковым повлекло нарушение интересов государства, так как выделенные из федерального бюджета средства не были использованы по назначению и не была выполнена реконструкция объекта. Кроме того, было зафиксировано нарушение прав и законных интересов кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию в обеспечение исполнения госконтракта, которой был причинен материальный ущерб.