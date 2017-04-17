Мосгорсуд оставил Мальцева под арестом на 15 суток

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест политика Вячеслава Мальцева на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда о назначении административного наказания в виде 15 суток ареста оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Сергея Бадамшина, настаивавшего на освобождении своего подзащитного.

Протокол на Мальцева составлен по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции). Согласно материалам, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции".

Сам Мальцев, который был задержан в Саратове в квартире после обыска, отрицает неповиновение. Политик сообщил, что он "26 марта прогуливался по Тверской улице", а когда полицейские предложили ему пройти для беседы, он "сопротивления и неповиновения не оказывал".

И в суде Мальцев настаивал на своей невиновности.

"Мне не в чем оправдываться, никакого правонарушения я не совершал. Снисхождения я просить не буду, меня не сломить, что бы со мной ни делали", — сказал он.

Политик напомнил, что после задержания перенес сердечный приступ и нуждается в ежедневном приеме медикаментов.