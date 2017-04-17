Мосгорсуд оставил Мальцева под арестом на 15 суток

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест политика Вячеслава Мальцева на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Протокол на Мальцева составлен по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции). Согласно материалам, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции".
Сам Мальцев, который был задержан в Саратове в квартире после обыска, отрицает неповиновение. Политик сообщил, что он "26 марта прогуливался по Тверской улице", а когда полицейские предложили ему пройти для беседы, он "сопротивления и неповиновения не оказывал".
И в суде Мальцев настаивал на своей невиновности.
"Мне не в чем оправдываться, никакого правонарушения я не совершал. Снисхождения я просить не буду, меня не сломить, что бы со мной ни делали", — сказал он.
Политик напомнил, что после задержания перенес сердечный приступ и нуждается в ежедневном приеме медикаментов.