В Петербурге возобновил работу офис Сбербанка, где нашли бесхозный пакет

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отделение Сбербанка на Лиговском проспекте Петербурга, в котором был обнаружен подозрительный пакет, возобновило работу, сообщает пресс-центр Северо-Западного банка Сбербанка в понедельник.

В понедельник отделение Сбербанка на Лиговском проспекте было временно закрыто из-за обнаружения в офисе подозрительного пакета, все люди из него были эвакуированы.

"Офис возобновил работу примерно в 13.30", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что отряд разминирования ОМОНа оцепил здание на Лиговском проспекте, на первом этаже которого расположен Сбербанк.