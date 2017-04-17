Суд в Москве вызвал на допрос полицейских, составивших протокол на Дадина

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы вызвал на допрос полицейских, составивших административный протокол в отношении активиста Ильдара Дадина за нарушение проведения одиночного пикета у здания ГУ МВД Москвы 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд находит возможным вызвать для допроса сотрудников полиции", — сказал судья Денис Иванов. Судья назначил заседание на 20 апреля.

Дадин был задержан 2 апреля за проведение одиночного пикета около здания главного управления МВД по Москве (Петровка, 38), его акция совпала по дате с проведением несанкционированного митинга в центре столицы.

Полиция возбудила в отношении Дадина административное дело по статье о нарушении правил проведения пикетирования (статья 20.2). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов.