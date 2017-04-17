На Алтае три ребенка пострадали при обрушении веранды в детсаду

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Три ребенка получили травмы при обрушении кирпичной стены демонтированной веранды в Новичихинском детском саду №1 "Искринка" в Алтайском крае, сообщило следственное управление СК России по региону.

По информации ведомства, в понедельник на территории детсада обрушилась кирпичная стена, оставшаяся от демонтированной веранды, площадью 16 квадратных метров. Как уточняется, часть стены упала на детей, когда они были на прогулке.

"В результате падения кирпичной кладки двое 4-летних воспитанников получили ушибы, еще один ребенок госпитализирован с переломом костей стопы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, здоровью и жизни детей в настоящее время ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела поручено следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по региону.