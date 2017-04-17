На Алтае три ребенка пострадали при обрушении веранды в детсаду

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Три ребенка получили травмы при обрушении кирпичной стены демонтированной веранды в Новичихинском детском саду №1 "Искринка" в Алтайском крае, сообщило следственное управление СК России по региону.
"В результате падения кирпичной кладки двое 4-летних воспитанников получили ушибы, еще один ребенок госпитализирован с переломом костей стопы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, здоровью и жизни детей в настоящее время ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Как отмечается, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела поручено следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по региону.