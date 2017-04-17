Сервис Anywayanyday подал иск к "Яндексу" и двум авиакомпаниям

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Крупный российский туристический онлайн-сервис Anywayanyday подал в арбитражный суд Москвы иск о взыскании 5 миллионов рублей с интернет-компании "Яндекс" и авиакомпаний "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и "Уральские авиалинии", сообщили в понедельник РИА Новости в суде.

Иск поступил в арбитраж 13 апреля, предварительные слушания по нему назначены на 19 июня, основания иска в опубликованном определении суда не указаны.

Истцом является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Anywayanyday Holding Ltd, которой, как сообщается на сайте сервиса онлайн-бронирования, принадлежит вся инфраструктура сайта anywayanyday, программное обеспечение и информация, размещенная на нем, а также исключительное право использования доменных имен anywayanyday и торговые знаки. Anywayanyday включает сервисы бронирования авиабилетов и отелей.

Комментариями участников спора РИА Новости пока не располагает.