В подвале многоэтажки в Иркутске нашли тротиловые шашки, патроны и гранату

ИРКУТСК, 17 апр – РИА Новости. Тротиловые шашки, патроны и гранату нашли в понедельник работники управляющей компании в подвале многоэтажного жилого дома в Иркутске, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Коммунальные работники прибирались в подвале дома в микрорайоне Первомайский Иркутска. Их внимание привлекли подозрительные предметы, присыпанные землей и мусором. В целях безопасности диспетчер управляющей компании позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники ОМОН осмотрели находку и "вынесли из подвального помещения тротиловые шашки, патроны, а также гранату, запал которой находился отдельно", отмечает управление МВД.

"В настоящее время изъятое находится на исследовании в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области", — информируют правоохранители. По предварительным данным, из дома были эвакуированы 50 жильцов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов".