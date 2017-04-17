СК разыскивает мать младенца, найденного среди мусора под Саратовом

САРАТОВ, 17 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие разыскивает мать новорожденной девочки, найденной месяц назад убитой на мусороперерабатывающем комплексе в городе Энгельс Саратовской области, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее СУСК сообщило, что работники мусороперерабатывающего комплекса в Энгельсе 17 марта при сортировке мусора обнаружили труп ребенка. Источник в правоохранительных органах уточнил, что труп новорожденной с плацентой поступил на конвейерную ленту предприятия вместе с мусором. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

"Следственное управление обращается к жителям региона с просьбой сообщить… сведения о женщинах, чья беременность протекала до середины марта… а также о женщинах, в указанный период внезапно покинувших место жительства на позднем сроке беременности", — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что мать девочки могла родить ее на территории как Марксовского, так и Ершовского районов Саратовской области.