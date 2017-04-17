В Екатеринбурге пьяный мужчина напал с ножом на врачей скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Пьяный 31-летний мужчина напал в Екатеринбурге на сотрудников скорой помощи и ранил одного врача, сообщает городское управление МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в середине дня в понедельник около дома № 92 по улице Громова.

"Мужчина находился дома. По словам его матери, она вызвала скорую, так как сын находился в бессознательном состоянии. Однако, услышав разговор, он взял нож и стал угрожать матери расправой. После чего злоумышленник выбежал из дома и наткнулся на прибывшую бригаду медиков. Увидев врачей, он стал оскорблять их и ударил одного из них ножом. Медики вызвали наряд полиции, который впоследствии задержал нападавшего", — информирует УМВД.

Как сообщает полиция, задержанного отправили на медицинское освидетельствование. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "угроза убийством", "хулиганство", "побои". До решения суда он будет содержаться под стражей.

По информации местных СМИ, пострадавший водитель скорой помощи, получивший ранение руки, госпитализирован.