В Коми после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 19 человек
14:2517.04.2017
(обновлено: 14:27 17.04.2017)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Девятнадцать человек госпитализированы, еще один погиб, по предварительным данным, после столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Удорском районе Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
Ранее сообщалось
о ДТП на автодороге Кослан — Усогорск с участием пассажирского автобуса и грузовика, при котором погиб водитель автобуса и девять человек пострадали. По данным СУСК России по республике, по факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка.
"Девятнадцать госпитализировано, все средние и легкие", — сказал собеседник агентства.