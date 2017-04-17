В Коми после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 19 человек

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Девятнадцать человек госпитализированы, еще один погиб, по предварительным данным, после столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Удорском районе Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Ранее сообщалось о ДТП на автодороге Кослан — Усогорск с участием пассажирского автобуса и грузовика, при котором погиб водитель автобуса и девять человек пострадали. По данным СУСК России по республике, по факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка.

"Девятнадцать госпитализировано, все средние и легкие", — сказал собеседник агентства.