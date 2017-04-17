В Омске сотрудника УФСИН будут судить за смерть заключенного

НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Прокурор в Омске утвердил обвинительное заключение по уголовному делу сотрудника исправительной колонии, который обвиняется в халатности: он не вызвал медработников к заключенному, отчего тот умер, сообщает в понедельник прокуратура региона.

"Прокурор Советского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области 39-летнего Евгения Лейнвебера. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по инициативе Омской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

По данным прокуратуры, ночью 27 июня 2016 года Лейнвебер, занимая должность дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности ИК, своевременно не вызвал медработников 59-летнему заключенному, у которого случился судорожный приступ. В итоге при повторном приступе осужденный скончался.

В свою очередь, Следственное управление СК РФ по Омской области сообщает, что заключенный умер от развившихся отека головного мозга и легочно-сердечной недостаточности.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия, при своевременном вызове бригады скорой медицинской помощи смерть осужденного можно было предотвратить", — сообщили в прокуратуре. Вину в совершении преступления Евгений Лейнвебер не признал.

По результатам проверки прокуратура внесла представление представление начальнику МСЧ-55 ФСИН России, по итогам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены двое виновных должностных лиц. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Омска для рассмотрения.