В Подмосковье вынесли приговор убийце женщины и ее троих детей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Колесникова, признав его виновным в убийстве сотрудницы "Роснефти" и трех ее детей в 2014 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
По информации СК, мужчина разбил окно, от потока воздуха в доме начался пожар. В комнате на втором этаже дома были двое детей — трехлетние двойняшки, которые погибли от отравления угарным газом.
"Суд приговорил его (Колесникова) к пожизненному лишению свободы. При этом первые десять лет, согласно приговору суда, ему предстоит провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима", — сказала Осипова.
Она уточнила, что приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
Как уточняет СК России, дело против сожительницы Колесникова Переверзевой, которая скрылась от правоохранительных органов, выделено в отдельное производство. Женщину объявили в розыск, в декабре 2016 года ее задержали, затем арестовали. Переверзевой предъявлено обвинение по статье "организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений".