В Подмосковье вынесли приговор убийце женщины и ее троих детей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Колесникова, признав его виновным в убийстве сотрудницы "Роснефти" и трех ее детей в 2014 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

По данным следователей, Колесников и его сожительница Дарья Переверзева решили убить мать и брата девушки, чтобы завладеть деньгами и недвижимостью. Колесников 7 сентября 2014 года приехал в дом к женщине. Как отмечается, он сначала задушил женщину, а потом ее 12-летнего сына, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, которые были в крови, и поджег.

По информации СК, мужчина разбил окно, от потока воздуха в доме начался пожар. В комнате на втором этаже дома были двое детей — трехлетние двойняшки, которые погибли от отравления угарным газом.

"Суд приговорил его (Колесникова) к пожизненному лишению свободы. При этом первые десять лет, согласно приговору суда, ему предстоит провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима", — сказала Осипова.

Она уточнила, что приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как уточняет СК России, дело против сожительницы Колесникова Переверзевой, которая скрылась от правоохранительных органов, выделено в отдельное производство. Женщину объявили в розыск, в декабре 2016 года ее задержали, затем арестовали. Переверзевой предъявлено обвинение по статье "организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений".