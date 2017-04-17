Под Новгородом мужчину осудили за кражу 200 тысяч рублей пожертвований

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Житель Новгородской области получил 3,5 года колонии общего режима за кражу более 200 тысяч рублей пожертвований храму, а также серию краж из местных магазинов, сообщает региональная прокуратура в понедельник.

Установлено, что 31 июля 2013 года мужчина залез в дом, входящий в комплекс зданий Храма Святителя Николая Чудотворца, откуда похитил сейф с 230 тысячами рублей пожертвований прихожан. В феврале 2015 года он украл из здания колокольни храма 23 тысячи рублей и видеокамеру.

Кроме того, в 2011-2015 годах осужденный совершал кражи из местных магазинов, отделения почты, аптеки, районной больницы, частных домов. Общая сумма ущерба более 10 потерпевших составила около 300 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал частично и был осужден по статье 158 УК РФ (кража и покушение на кражу, совершенные с проникновением в помещение и жилище).

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.