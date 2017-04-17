Роскомнадзор отчитался по блокировке страниц с суицидальным контентом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор с 1 января 2017 года заблокировал более четырех тысяч групп и личных страниц в социальных сетях с суицидальным контентом, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в понедельник на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященным безопасности в интернете.

"С первого января 2017 года Роскомнадзором заблокировано более 4 тысяч групп и страниц, содержащих соответствующие призывы", — сказал Никифоров.

Он пояснил, что совместно с Роскомнадзором администраторы крупнейших социальных сетей осуществляют круглосуточный мониторинг таких групп и личных страниц пользователей для выявления суицидального контента.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в свою очередь отметил, что в последнее время содержание "групп смерти" ушло от прямых призывов к самоубийству к транслированию суицидальной эстетики, то есть администраторы групп стали выкладывать в сеть изображения вскрытых вен, крови и депрессивную музыку.

Он также сообщил, что, благодаря оперативным действиям Роскомнадзора совместно с администрациям соцсетей, группы смерти стали блокироваться на раннем этапе создания. По словам Субботина, год назад блокируемые группы имели от одной до тридцати тысяч подписчиков, в настоящее время они не успевают набрать и 300.