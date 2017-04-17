Мосгорсуд проверит законность ареста экс-главы Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева по делу о получении взятки в 140 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Соловьева состоится в Мосгорсуде 24 апреля", — сказала пресс-секретарь.

В апелляции защита просит освободить экс-главу Удмуртии из СИЗО и отправить его под домашний арест. Ранее Соловьев был заключен под стражу до 4 июня.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.