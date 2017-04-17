В Иваново возбудили дело против врачей после гибели студентки

ВОРОНЕЖ, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту смерти студентки в больнице Иваново, врачи которой, как полагает следствие, недооценили тяжесть ее болезни, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

"Следственным отделом по городу Вичуга СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" 17-летней девушки (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении. Статья "причинение смерти по неосторожности" предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, 17-летняя студентка колледжа была госпитализирована с пневмонией в областную детскую клиническую больницу 7 декабря 2016 года. Состояние девушки ухудшалось, последовали осложнения, и студентка 24 декабря скончалась.

"Согласно акту внеплановой документарной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности департамента здравоохранения Ивановской области, имеются нарушения оказания медицинской помощи несовершеннолетней, отмечается отсутствие системности наблюдения подростка, недооценка тяжести состояния здоровья пациентки", — отмечает следствие. В рамках расследования дела проводится сбор и закрепление доказательств.