В Тюмени вынесли приговор мужчине по делу о нападении на пятерых девочек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Суд в Тюмени вынес приговор по делу 32-летнего мужчины, обвиняемого в нападениях на пятерых девочек, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, с 16 сентября 2013 года по 11 ноября 2015 года мужчина напал на трех 10-летних и двух 11-летних девочек. Было возбуждено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и покушение на указанное преступление".

"Суд приговорил педофила к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал с осужденного в пользу потерпевших один миллион 700 тысяч рублей компенсации морального вреда", — информирует прокуратура.

По данным ведомства, после выхода из колонии свобода мужчины будет ограничена еще два года, также ему придется лечиться у психиатра, так как у него диагностировали "множественные расстройства сексуального предпочтения".