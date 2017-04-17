В Тюмени вынесли приговор мужчине по делу о нападении на пятерых девочек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Суд в Тюмени вынес приговор по делу 32-летнего мужчины, обвиняемого в нападениях на пятерых девочек, сообщает региональная прокуратура.
"Суд приговорил педофила к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал с осужденного в пользу потерпевших один миллион 700 тысяч рублей компенсации морального вреда", — информирует прокуратура.
По данным ведомства, после выхода из колонии свобода мужчины будет ограничена еще два года, также ему придется лечиться у психиатра, так как у него диагностировали "множественные расстройства сексуального предпочтения".