Гражданин Киргизии, пострадавший в ДТП в Ленинградской области, скончался

ДТП с автобусом в Ленинградской области (19)

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Скончался гражданин Киргизии, получивший тяжелые травмы в ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, сообщила в понедельник пресс-служба посольства Киргизии в РФ.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в пятницу на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "КамАЗом". В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 19 человек.

"Пятнадцатого апреля текущего года в реанимации больницы Тосно Ленинградской области скончался гражданин КР С.С., 29.01.1967 года рождения, получивший тяжелейшие травмы в дорожно-транспортном происшествии", — говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, состояние еще двух граждан Киргизии, пострадавших в ДТП, стабильное.