В Марий Эл мошенники выманили деньги у 30 иностранцев через сайты знакомств

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве завели на трех жителей Йошкар-Олы, в том числе двух женщин, за вымогательство денег у иностранцев на сайтах знакомств, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Как заявляют в МВД, предварительно установлено, что жертвами мошенников стали около 30 человек – жители Великобритании, Германии, Норвегии, Ирландии, Литвы и Латвии.

"Оперативники установили, что на территории столицы республики действует организованная группа, которая осуществляет переписку с иностранными жителями под видом русских девушек и выманивает у них крупные денежные суммы… Возбуждено уголовное дело", — сказала Волк.

Она уточнила, что предполагаемый организатор группы регистрировался на сайтах знакомств под женскими именами и начинал переписку с русскоязычными иностранцами, затем его соучастницы вели с иностранцами телефонные разговоры и просили прислать деньги. После их получения переписка прекращалась. Волк отметила, что для виртуального общения с потенциальными жертвами мошенники специально сняли три квартиры.

По информации МВД, в состав группы входили житель Оршанского района и две жительницы Йошкар-Олы. При обысках была изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, носители информации и иные предметы и документы, которые свидетельствуют о причастности подозреваемых к противоправной деятельности, информирует ведомство.