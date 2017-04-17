Двух жителей Сахалина арестовали по подозрению в убийстве таксиста

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр – РИА Новости. Двух жителей Южно-Сахалинска арестовали по подозрению в убийстве таксиста на кладбище и поджоге его машины, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

"В отношении ранее судимого 27-летнего и 21-летнего жителей Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения на кладбищенском комплексе "Ласточка" тела 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером в минувший четверг, 13 апреля, подозреваемые остановили машину в Новоалександровске (пригород Южно-Сахалинска) и попросили водителя отвезти их в село Новотроицкое Анивского района — в километре от Южно-Сахалинска.

"По пути следования молодые люди изменили маршрут и попросили водителя отвезти их в сторону кладбищенского комплекса "Ласточка". В ходе поездки подозреваемые и решили убить водителя, чтобы завладеть его автомобилем и покататься", — говорится в сообщении СУСК.

Как заявляет следствие, план преступления они разработали по смс-переписке между собой. По версии СК, недалеко от кладбища один из подозреваемых достал канцелярский нож и провел по горлу мужчины, а второй выкидным ножом нанес потерпевшему не менее пяти ударов в спину и бок. СК утверждает, что после убийства подозреваемые заехали вглубь кладбища и избавились от тела, а затем сели в машину и поехали на ней в Новотроицкое. По информации СК, за селом подозреваемые заехали в лес, подожгли машину и покинули место происшествия.

Подозреваемые заключены под стражу.