В Забайкалье восстановили подачу электроэнергии, отключенной из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, возникшую из-за мокрого снега и обледенения проводов, и восстановили электроснабжение в двух районах Забайкалья, сообщает филиал ПАО "МРСК Сибири" "Читаэнерго".

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что около 12,5 тысячи бытовых потребителей в Забайкальском крае остались без электроснабжения из-за плохой погоды.

"Семнадцатого апреля в 7 часов 25 минут местного времени специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" (дочерняя компания ПАО "Россети") завершили работы по восстановлению электроснабжения жителей Акшинского и Кыринского районов Забайкальского края. Сотрудниками Юго-западных электрических сетей была оперативно выявлена причина отключения воздушной линии электропередачи — обледенение провода. После проведения необходимых технических мероприятий линия включена в работу", — говорится в сообщении.

По данным компании, мокрый снег стал причиной отключения воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ "Дульдурга — Мордой".