В Забайкалье восстановили подачу электроэнергии, отключенной из-за непогоды
09:4017.04.2017
(обновлено: 09:41 17.04.2017)
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КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, возникшую из-за мокрого снега и обледенения проводов, и восстановили электроснабжение в двух районах Забайкалья, сообщает филиал ПАО "МРСК Сибири" "Читаэнерго".
Ранее Минэнерго РФ сообщило, что около 12,5 тысячи бытовых потребителей в Забайкальском крае остались без электроснабжения из-за плохой погоды.
"Семнадцатого апреля в 7 часов 25 минут местного времени специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" (дочерняя компания ПАО "Россети") завершили работы по восстановлению электроснабжения жителей Акшинского и Кыринского районов Забайкальского края. Сотрудниками Юго-западных электрических сетей была оперативно выявлена причина отключения воздушной линии электропередачи — обледенение провода. После проведения необходимых технических мероприятий линия включена в работу", — говорится в сообщении.
По данным компании, мокрый снег стал причиной отключения воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ "Дульдурга — Мордой".