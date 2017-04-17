Следователи выясняют причину смерти 8-летней девочки в уральской больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. В Свердловской области следователи ведут проверку по факту смерти восьмилетней девочки в одной из больниц, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Александр Шульга.

По данным местных СМИ, у восьмилетней жительницы Ревды была высокая температура, врач оставил ее на домашнем лечении, через некоторое время девочке стало хуже, ее доставили в реанимацию, где она скончалась.

"Ведется доследственная проверка. Назначены экспертизы, с помощью которых будет установлена причина смерти. Будет также выясняться качество оказанной помощи", — сказал Шульга.