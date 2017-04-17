В центре Москвы при тушении пожара спасли шесть человек

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли шестерых человек при тушении пожара в центре Москвы, их осматривают медики, сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло около часа ночи понедельника в здании по адресу: улица Ильинка, дом 3/8. Сообщается, что загорелся электрокабель и обшивка в электрощите на пяти квадратных метрах. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали загорание и не допустили распространения огня.

"В ходе тушения загорания из здания было спасено 6 человек, спасенные переданы медикам для осмотра", — говорится в сообщении.