В московских аэропортах отменены 24 авиарейсов из-за непогоды

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Двадцать четыре авиарейса отменены и 13 задерживаются в воскресенье в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Ранее столичный главк МЧС сообщил, что в Москве в ближайшее время ожидается мокрый снег, дождь, гололедица и ветер до 18 метров в секунду, ожидается, что непогода сохранятся до утра понедельника.

"Табло аэропортов (состояние на 18.30 мск): Домодедово — 5 рейсов задержано, 6 отменено… Шереметьево — 8 рейсов задержано, 18 отменено", — говорится в сообщении.

Информации об изменении расписания вылетов из аэропортов "Внуково" и "Жуковский" нет.