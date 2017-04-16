СК проверяет сообщения о невыдаче лекарства больной девочке под Орлом

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку сообщений СМИ о том, что в Орловской области чиновники не предоставляют лекарство девочке, страдающей редким генетическим заболеванием, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По информации ведомства, несколько СМИ сообщили, что родители девочки, которой не предоставляют жизненно необходимый препарат, были вынуждены обратиться в благотворительные фонды с просьбой помочь в покупке дорогого лекарства.

"По данному факту… организована доследственная проверка на предмет наличия или отсутствия в действиях должностных лиц системы здравоохранения области признаков состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.