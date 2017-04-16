Во Владивостоке мужчина ранил подругу и напал на врачей и полицейских

ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пьяный житель Владивостока ранил ножом свою сожительницу, а затем напал на врачей, прибывших ей на помощь, и открыл стрельбу по правоохранителям, мужчина задержан, сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, пьяный мужчина ранил сожительницу во время бытовой ссоры, а когда домой прибыли врачи "скорой помощи", силой выгнал их. На место ЧП приехали правоохранители, но мужчина отказался открыть дверь и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. Как подчеркнули в управлении МВД, сотрудники Росгвардии были вынуждены применить в ответ табельное оружие, во время перестрелки никто не пострадал.

"В ходе переговоров полицейским удалось убедить злоумышленника прекратить стрельбу и добровольно сдаться. Нарушитель спокойствия – 51-летний местный житель – был доставлен в отдел полиции для разбирательства", — говорится в сообщении.

При осмотре квартиры изъято несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил незаконно. Его подруга госпитализирована с непроникающим ножевым ранением.

Следственное управление СК по Приморскому краю намерено дать процессуальную оценку действиям правоохранителям, которые применили табельное оружие.