Еще одного пострадавшего при теракте в Петербурге выписали из больницы

Еще один пострадавший при взрыве в петербургском метро выписан из больницы, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. Таким образом, в стационарах остаются 38 человек.

"За прошедшую ночь из стационара был выписан еще один пострадавший при теракте", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

В пятницу она сообщала, что в стационарах находились 39 пострадавших при взрыве в метро. Таким образом, на сегодняшний день в больницах остаются 38 пострадавших.

За прошедшую ночь, из стационара был выписан еще один пострадавший при теракте. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 15 апреля 2017 г.

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Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.