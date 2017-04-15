Студент, пострадавший при взрыве в Петербурге, остается в тяжелом состоянии

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (516)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Студент, пострадавший при взрыве самодельного взрывного устройства в четверг в Петербурге, остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"Пострадавший при взрыве 13 апреля находится в стабильно тяжелом состоянии, на самостоятельном дыхании. Все органы функционируют", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы Петербурга поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека. Подросток пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства, следственные органы завели уголовное дело. По данным СК, студент-первокурсник, увлекавшийся химией, сам изготовил взрывное устройство.

Медики оценивали состояние пострадавшего как стабильно тяжелое, при отсутствии угрозы жизни.