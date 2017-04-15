Число пострадавших при ДТП в Ленинградской области выросло до 19 человек

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем в Тосненском районе Ленинградской области увеличилось до 19 человек, десять из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в пятницу в 07.58 на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель, управляя автомобилем Ford Transit, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ". В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. Сообщалось о 16 пострадавших.

"После столкновения на 23-м километре автодороги "Луга — Апраксин Бор" грузовика с микроавтобусом пострадали 19 человек, 10 находятся в больницах, девяти медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

Подробнее о крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>