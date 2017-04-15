Еще один пожар в Оренбургской области унес жизни четырех человек

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в поселке Новосаринский Оренбургской области, сообщает СУСК по региону.

По данным СК, в ночь на 15 апреля произошел пожар в доме на улице Центральная в поселке Новосаринский Кувандыского городского округа. При тушении возгорания были обнаружены обгоревшие тела троих человек и 7-летнего ребенка. Личности погибших устанавливаются.

"По предварительным данным, в жилом доме находились сожитель со своей сожительницей, сын сожителя, девушка и ребенок. Возможно, компания распивала спиртные напитки. После возгорания девушка смогла покинуть дом и вызвать помощь", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о гибели в ночь на субботу троих мужчин и женщины при пожаре в доме в оренбургском селе Кваркено.