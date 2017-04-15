Пожар в здании хлебозавода в Сочи удалось потушить

СОЧИ, 15 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Пожар в производственном здании хлебозавода в центре Сочи потушен; эвакуировано 50 человек, погибших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 5:55 (мск) в субботу в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже четырехэтажного производственного здания на территории хлебозавода в центре Сочи. По прибытии первого подразделения на место установлено, что происходит горение кровли на площади 150 квадратных метров.

"В 7:21 — локализация пожара на площади 200 квадратных метров, в 7:50 ликвидация открытого горения. В 8:55 — полная ликвидация пожара. Предварительно погибших и пострадавших нет, произведена эвакуация 50 человек с нижних этажей здания", — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара было задействовано 62 человека личного состава, 18 единиц техники, в том числе от МЧС 44 человека личного состава, 11 единиц техники.