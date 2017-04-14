Кузнецова будет добиваться соблюдения правил перевозки детей

ДТП с поездом и школьным автобусом под Омском (7)

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова будет добиваться неукоснительного соблюдения правил организованной перевозки детей после происшествия в Омской области, где школьная "Газель" столкнулась с грузовым поездом, в результате чего погибли два человека.

ДТП произошло 14 апреля, в 14.26 (11.26 мск) на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа (Каразюкский переезд). Грузовой состав столкнулся со школьной "Газелью". По предварительным данным, в автомобиле находилось 12 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествия женщина, сопровождавшая детей, погибла на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель позже скончался в больнице. Дети были отправлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

"Мы будем совместно с уполномоченными структурами уделять максимальное внимание выяснению причин и анализу подобных случаев, добиваться неукоснительного соблюдения правил организованной перевозки групп детей автобусами, использовать для этого опыт и ресурс института уполномоченных по правам ребенка", — приводятся слова детского омбудсмена на ее официальном сайте.

Отмечается, что Кузнецова после ДТП незамедлительно связалась с главой региона, чтобы выяснить подробности случившегося.

"Родители должны быть спокойны за детей, а перевозки максимально должны отвечать утвержденным правилам, при этом оставаясь доступными", — подчеркнула уполномоченный.

По данным СК, группа из 10 детей в возрасте 8-10 лет с сопровождающим педагогом, 56-летней женщиной, следовали из села Победа Нововаршавского района Омской области в школу в село Новороссийка на принадлежащем комитету образования администрации Нововаршавского района микроавтобусе под управлением 57-летнего водителя.