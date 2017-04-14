СК о ДТП под Омском: педагог просила водителя автобуса пропустить поезд

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Следователи установили обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию в Омской области, где школьная "Газель" столкнулась с грузовым поездом, в результате чего погибли два человека, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, группа из 10 детей в возрасте 8-10 лет с сопровождающим педагогом, 56-летней женщиной, следовали из села Победа Нововаршавского района Омской области в школу в село Новороссийка на принадлежащем комитету образования администрации Нововаршавского района микроавтобусе под управлением 57-летнего водителя.
Следователи СК продолжают расследование уголовного, возбужденного по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В управлении отметили, что никому из школьников опасный для жизни вред здоровью в результате происшествия причинен не был.