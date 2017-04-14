Бастрыкину доложили о расследовании теракта в метро Петербурга

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой, на котором ему доложили о промежуточных результатах расследования теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Бастрыкин провел совещание со следственно-оперативной группой, на котором ему доложили о промежуточных результатах расследования террористического акта в метро Санкт-Петербурга", — сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин на совещании заслушал доклады об уже проведенных следственных действиях и собранных доказательствах по делу, по его итогам были даны ряд поручений. В совещании приняли участие руководитель СУСК России по Санкт-Петербургу и члены следственно–оперативной группы.

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, более 40 пострадавших все еще остаются в больницах.