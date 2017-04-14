Возгорание нефтяной скважины "Лукойла" в Коми произошло по вине подрядчика

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Возгорание скважины 2Р на месторождении "Лукойла" в Усинском районе Коми произошло по вине подрядчика — ООО "КомиКуэст Интернешнл", проводившего ремонт скважин, говорится в пресс-релизе дочернего общества нефтяной компании "Лукойл-Коми".

"10 апреля при проведении подрядчиком капитального ремонта скважин произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина. По предварительным данным причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Для координации действий всех привлеченных сил в "Лукойл-Коми" создан оперативный штаб, отмечает пресс-служба. "На месте возгорания продолжаются работы по расчистке площадки и разбору загромождения на устье скважины. Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает", — говорится в пресс-релизе.

Компания также отмечает, что превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

В пятницу источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что нефтяная скважина горит на площади порядка 600 квадратных метров. Борьбу с огнем сейчас ведут 185 человек и 84 единицы техники. Обстоятельства возгорания выясняются.