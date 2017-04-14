Контрабандистка, возившая кокаин из Доминиканы, получила 16 лет колонии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Контрабандистка, провозившая кокаин из Доминиканской Республики в Россию в бутылках, приговорена к 16 годам колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

"Московский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Анастасии Алейниковой. Она осуждена за совершение преступлений… "контрабанда наркотических средств" и… "покушение на незаконный сбыт наркотических средств", — говорится в сообщении.

Установлено, что 1 ноября 2015 года Алейникова прибыла из Доминиканы в аэропорт "Шереметьево". В её багаже находились две бутылки, в которые было помещено более 2 килограммов кокаина. При прохождении Алейниковой таможенного контроля наркотик обнаружили и изъяли сотрудники Шереметьевской таможни.

Сообщается, что суд приговорил ее к 16 годам исправительной колонии общего режима; приговор в законную силу не вступил.