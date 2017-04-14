В Удмуртии мальчик погиб при обрушении крыши бывшего завода

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего мальчик в Удмуртии от обрушения крыши бывшего льнозавода, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета.

Мать ребенка в пятницу обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, который ушел в школу накануне и не вернулся.

"Тело мальчика было обнаружено в бывшем весовом помещении льнозавода под обломками крыши. По предварительным данным, причиной его смерти явилась тупая сочетанная травма в результате воздействия конструктивных элементов крыши", — говорится в сообщении.

Знакомые мальчика рассказали следователям, что дети постоянно ходили гулять на территорию бывшего завода, куда можно было свободно пройти.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", осматривается место прошествия.