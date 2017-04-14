Маркелов утверждает, что оперативники уничтожили его наградное оружие

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый во взяточничестве на 235 миллионов рублей, утверждает, что оперативники при обыске у него уничтожили наградное оружие.

"Обысками меня терроризируют: все матрасы разорвали, уничтожили наградное оружие", — сказал он на заседании в Басманном суде Москвы в пятницу. Комментариями правоохранительных органов на этот счет РИА Новости пока не располагает.

Суд в пятницу рассматривает вопрос о заключении Маркелова под стражу.

Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. По информации СК, по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела и их родственников проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования.