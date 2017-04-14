Суд Москвы арестовал липецкого депутата Конаныхина по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под стражу депутата Липецкого областного совета депутатов Александра Конаныхина по делу о мошенничестве на 400 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Александра Конаныхина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июня", — сказала пресс-секретарь.

Как ранее сообщал "Коммерсант", следствие считает, что в 2009-2015 годах, возглавляя липецкий филиал одной из дочерних структур "Россетей", Конаныхин с подельниками похитил около 400 миллионов рублей. При его задержании в Липецке сотрудники ФСБ и СК обнаружили парк раритетных автомобилей.