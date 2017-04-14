Защита предлагает за экс-главу Марий Эл залог в 3-5 млн рублей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защита просит освободить бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взяток на 235 миллионов рублей, под залог в размере 3-5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Прошу определить сумму в размере от 3 до 5 миллионов рублей", — сказал адвокат.

По мнению адвоката, такая сумма гарантирует, что Маркелов не скроется от суда и не будет мешать ходу расследования.

Суд в настоящее время рассматривает ходатайство следователя о заключении Маркелова под стражу.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о взятке более чем в 235 миллионов рублей в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников. Следователи полагают, что Маркелов получил взятку через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша за "покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".