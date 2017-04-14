Маркелов заявил в суде, что за него готовы поручиться "авторитетные люди"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый во взяточничестве на 235 миллионов рублей, заявил, что за него готовы поручиться "авторитетные люди".

"Я прошу о домашнем аресте, так как хочу забрать к себе детей. У меня есть квартира в Москве", — обратился к судье Маркелов.

Он также предложил и альтернативные меры пресечения — залог и личное поручительство "авторитетных людей".

"Я попрошу своих друзей, надеюсь, они мне не откажут", — сказал он.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о взятке более чем в 235 миллионов рублей в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников.

Следователи полагают, что Маркелов получил взятку через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша за "покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".