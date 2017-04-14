Защита просит о домашнем аресте для экс-главы Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защита просит Басманный суд Москвы ограничиться домашним арестом для бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взяток на 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"У меня в Москве есть квартира на улице Машкова, прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — заявил Маркелов

Адвокат отметил, что такая мера пресечения предполагает ряд запретов, которые помешают обвиняемому скрыться, уничтожить улики или надавить на свидетелей. Следствие между тем требует заключить бывшего чиновника в СИЗО.

Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела о взятке более чем в 235 миллионов рублей в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников.

Следователи полагают, что Маркелов получил взятку через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша за "покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".