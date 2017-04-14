Защита просит о домашнем аресте для экс-главы Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Защита просит Басманный суд Москвы ограничиться домашним арестом для бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взяток на 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат отметил, что такая мера пресечения предполагает ряд запретов, которые помешают обвиняемому скрыться, уничтожить улики или надавить на свидетелей. Следствие между тем требует заключить бывшего чиновника в СИЗО.
Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела о взятке более чем в 235 миллионов рублей в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников.
Следователи полагают, что Маркелов получил взятку через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша за "покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".